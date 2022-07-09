Защитник Наполи Калиду Кулибали готов сменить клубную прописку, однако в трансфер уже вмешивается одиозный президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Ювентус сделал "сумасшедшее" предложение Наполи насчет Кулибали, однако Де Лаурентис отказал в трансфере к принципиальному сопернику, сообщает DAZN.

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Отмечается, что это касается не только "Старой синьоры", но и любого другого клуба Серии А. Добавим, что контракт Кулибали с неаполитанцами подходит к концу летом 2023 года, а сам Калиду отказался от продления соглашения.

Напомним, сенегалец выступает за Наполи с 2014 года, в общей сложности сыграв в 317 поединках и записав в свой актив 17 голов и 11 ассистов.

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