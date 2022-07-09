Кулибали стремится покинуть Наполи – президент клуба ограничил выбор звездного защитника
Защитник Наполи Калиду Кулибали готов сменить клубную прописку, однако в трансфер уже вмешивается одиозный президент клуба Аурелио Де Лаурентис.
Ювентус сделал "сумасшедшее" предложение Наполи насчет Кулибали, однако Де Лаурентис отказал в трансфере к принципиальному сопернику, сообщает DAZN.
Погба прибыл в Турин для закрытия соглашения с Ювентусом – чемпиону мира прочат возвращение звездного номера
Отмечается, что это касается не только "Старой синьоры", но и любого другого клуба Серии А. Добавим, что контракт Кулибали с неаполитанцами подходит к концу летом 2023 года, а сам Калиду отказался от продления соглашения.
Напомним, сенегалец выступает за Наполи с 2014 года, в общей сложности сыграв в 317 поединках и записав в свой актив 17 голов и 11 ассистов.
Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо