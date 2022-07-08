Чемпион мира сегодня лично прибыл в Турин и готовится в скором времени закрыть все формальности для перехода.

Погба пошел на снижение зарплаты ради Ювентуса

Ряд СМИ предполагает, что Погба снова дадут 10-й номер, под которым он проводил свой прощальный сезон в Ювентусе перед переходом в МЮ. Предыдущим владельцем звездной десятки в составе "Старой синьоры" был Пауло Дибала, но он уже покинул клуб.

Paul Pogba is expected to wear the number shirt at Juventus.



( @juvefcdotcom) pic.twitter.com/nhicDoORXS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2022

Напомним, Ювентус продал Погба в МЮ 6 лет назад за 105 миллионов евро, а теперь получит хавбека без компенсации. Это уже второе пришествие Поля в Турин – в 2012 он переходил из Манчестера свободным агентом.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо