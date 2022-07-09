Захисник Наполі Каліду Кулібалі готовий змінити клубну прописку, проте в трансфер вже втручається одіозний президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

Ювентус зробив "божевільну" пропозицію Наполі щодо Кулібалі, проте Де Лаурентіс відмовив у трансфері до принципового суперника, повідомляє DAZN.

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Зазначається, що це стосується не лише "Старої синьйори", але й будь-якого іншого клубу Серії А. Додамо, що контракт Кулібалі з неаполітанцями добігає кінця влітку 2023 року, а сам Каліду відмовився від продовження угоди.

Нагадаємо, сенегалець виступає за Наполі з 2014 року, загалом зігравши у 317 поєдинках та записавши до свого активу 17 голів та 11 асистів.

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