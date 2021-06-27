Игрок Наполи Калиду Кулибали помог родному Сенегалу медицинским оборудованием по случаю своего 30-летия.

Сейчас звездный защитник находится в отпуске в западноафриканской стране, где занимается благотворительностью, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ушел красиво: Агуэро на прощание раздал персоналу Манчестер Сити дорогие часы и разыграл свой Range Rover

Калиду Кулибали приобрел для больниц Сенегала разнообразное медицинское оборудование, два автомобиля скорой помощи, больничные халаты, носилки, средства индивидуальной защиты и тысячи защитных масок.

Заметим, что 30-летний футболист часто помогает нищим и в Неаполе. Болельщики ранее уже замечали, как он раздавал деньги беднякам на улицах итальянского города.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо