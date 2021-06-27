Гравець Наполі Каліду Кулібалі допоміг рідному Сенегалу медичним приладдям з нагоди свого 30-річчя.

Наразі зірковий захисник перебуває у відпустці в західноафриканській країні, де займається благодійністю, повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Пішов красиво: Агуеро на прощання роздав персоналу Манчестер Сіті коштовні годинники та розіграв свій Range Rover

Каліду Кулібалі придбав для лікарень Сенегалу різноманітне медичне обладнання, два автомобілі швидкої допомоги, лікарняні халати, ноші, засоби індивідуального захисту і тисячі захисних масок.

Зауважимо, що 30-річний футболіст часто допомагає злиденним і в Неаполі. Вболівальники раніше вже помічали, як він роздавав гроші біднякам з вулиць італійського міста.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо