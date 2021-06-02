Уже бывшая звезда Манчестер Сити Кун Агуэро красиво попрощался с клубом, которому отдал 10 лет. В благодарность форвард сделал подарки персоналу.

Около 60 работников "горожан", в частности весь персонал, который работал с первой командой, получили часы Hublot или Tag Heuer от аргентинца, информирует The Athletic.

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Стоимость таких подарков составила не менее тысячи фунтов стерлингов за каждый, а на часах была надпись: "Gracias! Kun Aguero". Более того, Агуэро среди работников разыграл свой внедорожник Range Rover Evoque. Победителем в лотерее стал человек, который занимается экипировкой команды. Также Серхио передал определенную сумму денег для поддержки персонала.

Напомним, Кун 31 мая официально перебрался в Барселону, подписав контракт на два года. Вслед за ним в столицу Каталонии на правах свободного агента перешел и Эрик Гарсия.

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