Кулибали получил двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф за оскорбления в адрес арбитра

Защитник Наполи Калиду Кулибали получил наказание за свою несдержанность в матче 5 тура Серии А против Кальяри.

Сенегальский центрбек дисквалифицирован на два ближайших матча Серии А, информирует сайт Федерации футбола Италии.

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Кулибали получил прямую красную карточку на 88 минуте противостояния с Кальяри, которое закончилось для Наполи поражением 0:1. Африканец отличился агрессивным поведением, а также позволил себе несколько оскорблений в адрес главного арбитра матча Марко Ди Белло.

Кулибали не поможет Наполи в 6-м (Брешия) и 7-м (Торино) турах Серии А. Кроме того, лидер "партенопейцев" заплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

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