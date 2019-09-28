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Кулібалі отримав двоматчеву дискваліфікацію і грошовий штраф за образи на адресу арбітра

13:39 67 Читать на русском
Кулібалі отримав двоматчеву дискваліфікацію і грошовий штраф за образи на адресу арбітра
Каліду Кулібалі / Getty Images

Захисник Наполі Каліду Кулібалі отримав покарання за свою нестриманість у матчі 5 туру Серії А проти Кальярі.

 

Сенегальський центрбек дискваліфікований на два найближчі матчі Серії А, інформує сайт Федерації футболу Італії.

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Кулібалі отримав пряму червону картку на 88 хвилині протистояння з Кальярі, яке закінчилося для Наполі поразкою 0:1. Африканець відзначився агресивною поведінкою, а також дозволив собі кілька образ на адресу головного арбітра матчу Марко Ді Белло.

Кулібалі не допоможе Наполі у 6-му (Брешія) і 7-му (Торіно) турах Серії А. Крім того, лідер "партенопейців" сплатить штраф у розмірі 10 тисяч євро.

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Наполі Наполі Італія Наполі - Брешія Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі
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