Милан может сменить владельца до конца года – возвращение Аллегри станет приоритетом нового руководства

Финансовые проблемы Милана могут привести к кардинальным изменениям в руководстве клуба и на тренерском мостике команды.

Текущий владелец Милана, инвестиционный фонд Elliott Management, готов продать клуб, информирует La Repubblica.

За Аллегри выстроилась очередь из клубов АПЛ

Главным претендентом на "россонери" называют магната Бернара Арно, владеющего группой компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy. Переговоры между сторонами уже начались, существует вероятность, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Ориентировочная сумма продажи – 960 млн евро.

Источник добавляет, что одним из первых решений нового руководства может стать возвращение в Милан Массимилиано Аллегри. Именно 52-летний итальянец привел "россонери" к последнему пока чемпионству в сезоне 2010/11. Правда, приглашение звездного наставника возможно лишь в следующей кампании.

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