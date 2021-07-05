Лучший форвард УПД прошлого сезона Владислав Кулач входит в сферу интересов клуба индийской Суперлиги Керала Бластерс, сообщает Sport Ball × Football Freak.

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Недавно у нападающего завершился контракт с Ворсклой и он стал свободным агентом. Сейчас 28-летний футболист находится на сборах с Динамо в Швейцарии, где стремится зарекомендовать себя перед главным тренером Мирчей Луческу.

К слову, Керала Бластерс по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице индийской Суперлиги предпоследнюю 10-ю строчку, набрав 17 очков.

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