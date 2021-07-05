"С Ворсклой мы разошлись полюбовно. Может, не все меня там поняли, но футбольные люди точно поймут. Я не думаю, что в Украине есть много игроков, которые откажутся от возможности закрепиться в таком клубе, как Динамо. Считаю, что это шаг вперед.

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Предлагала ли мне Ворскла новый контракт? Зимой – нет. Месяца за полтора до окончания соглашения разговор был, но мы решили вернуться к нему в конце сезона…

Говорят, что я выбрал не футбол, а деньги. Я не знаю, кто за этим стоит и кому это выгодно. У меня была зарплата около 15 тысяч евро? Это смешно. В Ворскле нет таких условий уже почти 10 лет. В Полтаве у меня была обычная, средняя зарплата, и руководители клуба это могут подтвердить. Пишут, что у меня было 20 переходов в карьере. Так я бы им посоветовал купить калькулятор. Могу подарить. Но дело даже не в этом. Как можно говорить, что я выбрал не футбол? Возможный переход в Динамо — это не футбол? Тысячи отечественных игроков мечтают попасть в этот клуб, живут такой целью, а тот, кто этого не понимает, пожалуй, выбрал, скорее всего, не ту профессию и не знает, что такое шаг вперед.

На слухи я стараюсь не реагировать, но у нас сейчас такой мир, что практически все СМИ подхватывают все подряд – любую чушь. Неужели трудно было проверить? Мне никто даже не позвонил, не спросил. Да, у нас был разговор с Ворсклой по новому контракту, но я и близко не просил ту сумму, которую называют. Я понимаю, что ошибки бывают у всех, но ложь не приму никогда.

Я поехал на сборы в Динамо только для того, чтобы развиваться как игрок, чтобы работать под руководством одного из лучших тренеров в мире, чтобы выступать в составе чемпиона страны, попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Сложится или нет, я не знаю. Но, поверьте, все остальное для меня на втором месте. Я выбрал футбол и только футбол", – сказал Кулач в интервью Zbirna.com.

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