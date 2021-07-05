Найкращий форвард УПД минулого сезону Владислав Кулач входить у сферу інтересів клубу індійської Суперліги Керала Бластерс, повідомляє Sport Ball × Football Freak.

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Нещодавно у нападника завершився контракт з Ворсклою і він став вільним агентом. Нині 28-річний футболіст перебуває на зборах з Динамо у Швейцарії, де прагне зарекомендувати себе перед головним тренером Мірчею Луческу.

До слова, Керала Бластерс за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці індійської Суперліги передостанню 10-ту сходинку, набравши 17 очок.

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