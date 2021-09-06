Форвард Динамо Владислав Кулач не будет готовиться к ближайшему матчу киевлян, информирует официальный сайт "бело-синих".

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По сообщению главного врача действующих чемпионов Украины Андрея Шморгуна, 28-летний нападающий сможет вернуться в общую группу примерно через 10 дней.

Напомним, недавно Кулачу в Германии провели малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца. Ближайшие матчи Динамо – 11 сентября против Металлиста 1925 в УПЛ и 14 сентября против Бенфики в Лиге чемпионов.

К слову, Владислав подписал контракт с Динамо в конце июля, однако провел всего 2 официальных матча без результативных действий.

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