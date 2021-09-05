Форварду Динамо Владиславу Кулачу сделали операцию связанную с ритмом сердца, сообщает ТаТоТаке.

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Операция не была сложной, но сроки восстановления 28-летнего игрока не указываются. В то же время Владислав не вернется в Ворсклу, о чем ранее говорили в СМИ. Сам тренер полтавского клуба Юрий Максимов подтверждал, что между клубами был диалог относительно Кулача.

Напомним, в конце июля Владислав подписал контракт с Динамо, однако провел всего 2 официальных матча без результативных действий.

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