Форвард Динамо Владислав Кулач не буде готуватися до найближчого матчу киян, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Кулача прооперували – Динамо не поверне форварда у Ворсклу

За повідомленням головного лікаря чинних чемпіонів України Андрія Шморгуна, 28-річний нападник зможе повернутися у загальну групу приблизно через 10 днів.

Нагадаємо, нещодавно Кулачу у Німеччині провели малоінвазивну процедуру, спрямовану на нормалізацію ритму серця. Найближчі матчі Динамо – 11 вересня проти Металіста 1925 в УПЛ і 14 вересня проти Бенфіки у Лізі чемпіонів.

До слова, Владислав підписав контракт з Динамо наприкінці липня, однак провів лише 2 офіційні матчі без результативних дій.

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