Кулач – про можливий переїзд в чемпіонат Росії: Я б обдумав таку пропозицію

Нападник Ворскли Владислав Кулач не є категоричним щодо роботи у Росії.

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Я не скажу, що є категоричним у питанні переходу у російські клуби. Якщо буде така пропозиція, я її обдумаю", – розповів 27-річний нападник для Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Нагадаємо, Владислав викликався до збірної України. У нинішньому сезоні УПЛ Кулач провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

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