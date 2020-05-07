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Кулач – про можливий переїзд в чемпіонат Росії: Я б обдумав таку пропозицію

7 травня 17:41 5931 Читать на русском
Кулач – про можливий переїзд в чемпіонат Росії: Я б обдумав таку пропозицію
Ярослав Ракицький та Владислав Кулач / Фото УАФ

Нападник Ворскли Владислав Кулач не є категоричним щодо роботи у Росії.

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Я не скажу, що є категоричним у питанні переходу у російські клуби. Якщо буде така пропозиція, я її обдумаю", – розповів 27-річний нападник для Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Нагадаємо, Владислав викликався до збірної України. У нинішньому сезоні УПЛ Кулач провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Теги
Ворскла Ворскла Владислав Кулач Владислав Кулач Росія
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