Куйт провалился на первой тренерской работе, не продержавшись в клубе даже полгода
06:00 - Читати українською
Бывший форвард Ливерпуля Дирк Куйт неудачно приступил к тренерской карьере. Его знаний не хватило во втором дивизионе.
Ден Гааг уволил Куйта, сообщает официальный сайт клуба. Экс-звезда Ливерпуля продержался в должности менее 6 месяцев.
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Куйт возглавил Ден Гааг летом, однако за 16 туров Эрстедивизи команда набрала всего 16 очков и оказались у дна турнирной таблицы.
Это был первый тренерский опыт Дирка. Он завершил игровую карьеру в 2018-м, снискав славу выступлениями за Фейеноорд и Ливерпуль.
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