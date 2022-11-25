Бывший форвард Ливерпуля Дирк Куйт неудачно приступил к тренерской карьере. Его знаний не хватило во втором дивизионе.

Ден Гааг уволил Куйта, сообщает официальный сайт клуба. Экс-звезда Ливерпуля продержался в должности менее 6 месяцев.

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Куйт возглавил Ден Гааг летом, однако за 16 туров Эрстедивизи команда набрала всего 16 очков и оказались у дна турнирной таблицы.

Это был первый тренерский опыт Дирка. Он завершил игровую карьеру в 2018-м, снискав славу выступлениями за Фейеноорд и Ливерпуль.

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