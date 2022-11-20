Хави Эрнандес прекрасно отдает себе отчет в стандартах, которых должен придерживаться главный тренер Барселоны.

Наставник "кулес" будет готов к увольнению, если команда завершит сезон без трофеев, информирует Sport.es.

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Хави возглавил Барселону год назад и за это время успел навести хоть какой-то порядок. Клуб избавился от ряда "лишних" игроков, а на их место прибыли обещанные топ-новички. Впрочем, в новом сезоне каталонцев уже постигло первое разочарование – вылет из группы Лиги чемпионов. Даже такой удар не поколебал уверенности Хави, верящего в великие победы нынешней кампании. Если же не получится, то главный тренер с пониманием отнесется к любому вердикту Лапорты.

Напомним, в чемпионате Испании Барселона идет лидером, опережая Реал на 2 очка. Также "кулес" сохраняют шансы на Кубок Испании и Лигу Европы, где в рамках предварительного раунда плей-офф придется сойтись с Манчестер Юнайтед.

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