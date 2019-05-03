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"Lokomotiv Moscow? – No-no, Kyiv!" Вони трощили Ман Сіті, Вест Хем і Марсель на очах легендарного Дірка Куйта

12:00 2797 Читать на русском
"Lokomotiv Moscow? – No-no, Kyiv!" Вони трощили Ман Сіті, Вест Хем і Марсель на очах легендарного Дірка Куйта
Дірк Куйт
Олег Бабій Олег Бабій

Українська команда вперше зіграла на престижному міжнародному турнірі Brussels Football European Cup – і спричинила там справжній фурор.

Брюссель. На восьми мініатюрних полях, щільно розташованих поруч, вирують емоції. Дитячі команди, укомплектовані голкіпером і чотирма польовими гравцями, забивають гол за голом. Матчі тривають по 13 хвилин, відведених регламентом, але навіть упродовж цього короткого часового проміжку їм вдається наколотити по 6-8 голів.

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На Brussels Football European Cup з’їхалися 8- та 9-річні таланти із найкрутіших світових брендів – Ман Сіті, Барселона, Ліверпуль, Аякс, ПСЖ, Челсі, Ювентус. Загалом – понад 60 клубів. І серед них – абсолютний дебютант – київський Локомотив.

"Майже щомісяця наша команда бере участь у тому чи іншому турнірі: Львів, Закопане, Коросно, Словаччина, – розповідають "Футбол 24" батьки вихованців Локомотива. – І всюди – перемагаємо. Наприклад, у Закопане українці забили понад 60 голів, а пропустили… нуль! Почувши про успіхи Локомотива, бельгійці запросили нас без попередньої кваліфікації".

локомотив

Опинившись серед настільки крутої елітної компанії, вихованці тренера Тараса Кучера, за плечима якого – футзальна кар’єра, потріпали нерви кільком грандам. Команда 2011 року народження обіграла Ман Сіті (5:3) і розписала нічию із ПСЖ (1:1). В 1/8 фіналу кияни поступилися лісабонському Спортінгу у серії пенальті (основний час – 3:3). Ідентичними нічийними рахунками 3:3 закінчилися поєдинки Локомотива із Атлетіко та Ювентусом – підсумкове 11-те місце.

Локомотив-2011

А ось Локомотив, сформований із 9-річних хлопчаків, прорвався у топ-десятку. Юні українці розібралися із Стандардом (4:1) і Бенфікою (3:1), звели унічию матч із Челсі (2:2) і посіли перше місце своєї групи. Єдиної поразки вони зазнали в 1/8 фіналу, де на їхньому шляху постала Барселона (2:6).

"Барсі вдалося нав'язати свою гру, – констатує Слава Дьомін, відомий радіоведучий Люкс ФМ – його син Владислав упродовж року займається футболом у Локомотиві. – Наші діти ще губляться, коли доводиться грати проти грандів. "Вау, це ж сама Барселона! Круто!" У тому матчі каталонці відкрили рахунок, ми провели два голи у відповідь. Але далі чомусь розгубилися і напропускали".

Зате у боротьбі за 9-16 місця Локомотиву не було рівних. Кияни розгромили і Марсель, і Вест Хем із однаковим рахунком 5:1. Отож, найкращі команди Brussels Football European Cup серед дітей 2010 року народження розташувалися таким чином: 1) Аякс; 2) Севілья; 3) Ліверпуль; 4) Кардіфф; 5) Барселона; 6) Челсі; 7) Порту; 8) Кельн; 9) Локомотив (Київ).

"До нас підходили діти з інших команд і цікавилися: "Lokomotiv Moscow?" – "No-no, Kyiv!" – відповідали ми їм. Наступного дня підійшов представник Порту: "Lokomotiv Kyiv?" – "Yes!" – "O-o-o! Perfect, perfect”! Тобто, європейці навіть не очікували, що діти з України можуть так класно грати", – усміхається Дьомін.

Локомотив-2010

Виступ української команди став сюрпризом не лише для учасників і двох тисяч глядачів, які активно вболівали за своїх, а й для Дірка Куйта. Уславлений атакувальний хавбек Ліверпуля, Фейєнорда і збірної Нідерландів (104 матчі, 24 голи) став почесним VIP-гостем турніру у Брюсселі. Голландець люб’язно фотографувався з вихованцями Локомотива.

куйт

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Завдяки успішному дебюту, підопічних Тараса Кучера знову запросили на Brussels Football European Cup – новий розіграш відбудеться наступного року. У конкурентоспроможності українців вже переконалися – їх хочуть бачити одразу, без проходження кваліфікаційного етапу.

У чому секрет успіху футбольної школи Локомотива? Умови тут – як у всіх. Діти тренуються на "великому полі" (четверта частина класичної футбольної поляни), а також на майданчиках для футзалу. Заняття тривають 1,5-2 години і відбуваються 5 разів на тиждень (один із цих днів – ігровий).

"Тренуємося надворі навіть узимку – так діти ростуть здоровішими, – розповідають у Локомотиві. – Лише коли настають морози – переходимо в зал". Серед учнів є й такі, які перебралися сюди із школи київського Динамо. Дев’ятирічний Владислав Дьомін – один із них.

"У структурі Динамо перебуває дуже багато дітей, – пояснює таке рішення його батько Слава Дьомін. – Для клубу-гранда це – нормально. Але тренер приділяє особливу увагу лише найкращим. На інших йому бракує часу. Ми ж хотіли розвиватися і прогресувати, тому обрали Локомотив. Упродовж місяця ходили в обидві школи – порівнювали умови. З початку червня минулого року мій син тренується суто у Локомотиві".

А ще тут займається нащадок Антона Бабчука – зірки НХЛ. Екс-захисник Чикаго Блекхокс, Кароліни Харрікейнз та Калгарі Флеймс після закінчення кар’єри повернувся до рідного Києва і віддав сина на футбол.

Слава і Владислав Дьоміни

Чи виростуть із цих дітей, які так вразили Бельгію, майбутні зірки українського футболу – судити зарано. Хтось через рік-два покине це ремесло назавжди, обравши інший шлях. Комусь завадить прогресувати обмежений потенціал. Але дехто все ж йтиме до кінця – крізь терни до зірок.

"Я ніколи не змушую сина до чогось. Запитую лише: "Тобі це точно подобається? Ти дійсно хочеш цим займатися?" Деякі батьки морально тиснуть на своїх дітей: "А чому ти не забив? Чому зіграв так погано?" Я цього не люблю, – зізнається Слава Дьомін. – Колись бачив на власні очі, як в іншій команді батько бив сина, бо пропустили гол через його помилку. Така поведінка – неприпустима. Мій Влад "горить" футболом і залюбки біжить на тренування. Так є зараз. Як буде надалі – побачимо. Але вибір він робитиме самостійно".

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