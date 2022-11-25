Колишній форвард Ліверпуля Дірк Куйт невдало розпочав тренерську кар'єру. Його знань не вистачило в другому дивізіоні.

Ден Гааг звільнив Куйта, повідомляє офіційний сайт клубу. Ексзірка Ліверпуля протримався на посаді менш ніж 6 місяців.

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Куйт очолив Ден Гааг влітку, однак за 16 турів Ерстедивізі команда набрала лише 16 очок і опинилися біля дна турнірної таблиці.

Це був перший тренерський досвід Дірка. Він завершив ігрову кар'єру в 2018-му, здобувши славу виступами за Фейєнорд і Ліверпуль.

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