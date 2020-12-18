Нападающий близок к переходу в Андерлехт, однако за ним следит и киевское Динамо.

Козловский раскрыл отдельные детали трансфера Кухаревича в Андерлехт

По информации Het Nieuwsblad, даже несмотря на интерес "бело-синих", Кухаревич, скорее всего, украинец продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Ранее он посетил тренировочную базу Андерлехта и даже прошел медосмотр.

К слову, 19-летний Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч. В то же время, форвард ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – Николай забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии.