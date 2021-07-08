Кухаревич присоединился к Труа – украинец восстановился от травмы
20:07 - Читати українською
Экс-нападающий Руха Николай Кухаревич получил статус легионера.
Николай Кухаревич прибыл в расположение французского Труа, с которым подписал контракт до лета 2023-го, сообщает Meta-ratings.com.ua.
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20-летний украинец не мог раньше приехать во Францию из-за травмы, которую ему удалось успешно залечить. В прошлом сезоне УПЛ Николай провел за львовский Рух 18 матчей, в которых отметился двумя голами.
Напомним, Труа победил в Лиге 2 и квалифицировался в элиту французского чемпионата.
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