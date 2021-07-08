Микола Кухаревич прибув у розташування французького Труа, з яким підписав контракт до літа 2023-го, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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20-річний українець не міг раніше приїхати до Франції через травму, яку йому вдалось успішно залікувати. У минулому сезоні УПЛ МИкола провів за львівський Рух 18 матчів, в яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, Труа переміг у Лізі 2 і кваліфікувався до еліти французького чемпіонату.

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