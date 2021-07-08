Кухаревич приєднався до Труа – українець відновився від травми
20:06 - Читать на русском
Екс-нападник Руха Микола Кухаревич отримав статус легіонера.
Микола Кухаревич прибув у розташування французького Труа, з яким підписав контракт до літа 2023-го, повідомляє Meta-ratings.com.ua.
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20-річний українець не міг раніше приїхати до Франції через травму, яку йому вдалось успішно залікувати. У минулому сезоні УПЛ МИкола провів за львівський Рух 18 матчів, в яких відзначився двома голами.
Нагадаємо, Труа переміг у Лізі 2 і кваліфікувався до еліти французького чемпіонату.
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