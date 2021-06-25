Кухаревич встретится с Неймаром и Мбаппе в первом туре – Лига 1 обнародовала календарь на сезон 2021/22
Французская элита определилась с датой старта и завершения кампании 2021/22, а также уже создала календарь.
Новая кампания Лиги 1 стартует 8 августа 2021-го, а завершится 21 мая 2022 года. Это базовые даты, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.
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Первый тур будет состоять из 10 игр, ведь в чемпионате примут участие 20 коллективов. В частности, Труа Николая Кухаревича встретится с ПСЖ Неймара, Мбаппе и компании. А вот действующий чемпион Лилль проэкзаменует Метц.
Расписание стартового игрового дня выглядит следующим образом:
Бордо – Клермон
Лион – Брест
Метц – Лилль
Монако – Нант
Монпелье – Марсель
Ницца – Реймс
Ренн – Ланс
Сент-Этьен – Лорьян
Страсбур – Анже
Труа – ПСЖ
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Полный календарь Лиги 1 на сезон 2021/22: