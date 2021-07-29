Украинский легионер "фермеров" Николай Кухаревич записал в свой актив первый гол за новую команду. Голевое видео смотрите на "Футбол 24".

Как известно, вчера новичок Лиги 1 – Труа – провел свой очередной спарринг в подготовке к старту чемпионата Франции против Метца. Впервые в стартовом составе клуба из Шампани вышел украинец Николай Кухаревич. Именно ему было суждено забить единственный гол Труа, что, однако, не спасло команду от поражения (1:2).

Кухаревич отличился дебютным голом в составе Труа – успех украинца не спас от поражения

Наш легионер поборолся с соперником на левом фланге в центре поля, сбросил на корейца Сока и метеором помчался в штрафную Метца. Получив пас в ответ, Кухаревич вышел один на один с вратарем и пробил в дальний от голкипера угол ворот.

Напомним, Труа торжествовал в Лиге 2 и проведет следующий сезон в элите французского футбола. Официальный сезон "фермеров" стартует 7 августа матчем против суперзвездного ПСЖ.

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