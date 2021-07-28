Товарищеский матч

Труа – Метц – 1:2

Голы: Кухаревич, 7 – Ибраима, 9, Джозеф, 49

Удаление: Бомбо, 42 (Т)

Для 20-летнего украинца это был первый выход в стартовом составе Труа. "Фермеры" открыли счет на 7-й минуте благодаря усилиям именно Кухаревича. Ассистировал экс-игроку Руха кореец Сок.

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Счастье Труа было недолгим, поскольку уже через 2 минуты Ибраима восстановил равновесие. Перед отдыхом еще и удалился Бомбо, который в товарищеском матче пошел на "фол последней надежды". Джозеф воспользовался численным преимуществом сразу писдя выхода из раздевалок. Тренер Труа начал делать массовые замены, в результате которых поле покинул и Кухаревич.

Напомним, официальный сезон "фермеров" стартует 7 августа матчем против суперзвездного ПСЖ.

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