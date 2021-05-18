"К сожалению, из-за травмы я не смог участвовать в последних матчах Руха в УПЛ. Однако сейчас со здоровьем уже все в порядке и я с нетерпением жду приезда в расположение молодежной сборной Украины. Соскучился за футболом и рвусь в бой.

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Что касается моего нового клуба – Труа из Франции, я подписал с ним предварительный контракт. Я еще не владею информацией, когда должен присоединиться к Труа для подготовки к новому сезону", – признался Кухаревич в комментарии meta-ratings.

Отметим, что нападающий молодежной сборной Украины провел в составе Руха 18 поединков в УПЛ, записав в свой актив 2 гола.

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