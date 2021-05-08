"Кухаревич вообще топ. Это нераскрытый Мбаппе. Увидите. Он когда сдавал тесты в Андерлехте, они в шоке. Прислали своего человека. У него все есть.

"Гвардиола узнает обо мне, если стану лучшим бомбардиром Лиги 1", – Кухаревич имеет амбициозные планы в Европе

Я мечтаю, чтобы все 11 футболистов Руха играли за сборную Украины. Это ближе. Как при Союзе Динамо играло в СССР", – сказал Козловский в программе Бомбардир.

Напомним, Кухаревич летом покинет Рух – 19-летний форвард с 1 июля будет выступать за французский Труа.

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