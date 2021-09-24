Кухаревич дебютировал за Лёвен в дерби украинцев против Соболя – Брюгге сенсационно потерял очки, но сохранил лидерство
Брюгге и Лёвен встретились в 9-м туре чемпионата Бельгии. В поединке приняли участие сразу два наших соотечественника – Николай Кухаревич и Эдуард Соболь.
Лига Жупиле, 9-й тур
Брюгге – Лёвен – 1:1
Голы: Мата, 77 – Озкачар, 42
Противостояние со старта начинали Эдуард Соболь и Николай Кухаревич. Если защитник в этом сезоне является игроком основы, то для форварда это был дебют за новый клуб (он арендован у французского Труа).
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"Сине-черные" на правах хозяев гораздо активнее провели первый тайм и полностью преобладали Лёвен. Но отличиться удалось именно гостям. Озкачар прекрасно сориентировался после подачи с углового и забил. Это был единственный удар команды Кухаревича в створ за матч!
На 56 минуте Николая заменили, а его коллектив продолжил отчаянно отражать нашествия Брюгге. Казалось, самоотдача защитников и героизм голкипера Ромо помогут Лёвену выстоять, но на 77-й действующие чемпионы дожали. Мата протащил мяч по флангу, сместился в центр и мощно пробил в ближний угол. На последних мгновениях момент имел Соболь, но мяч после удара попал в защитника.
1:1 – Брюгге набрал 18 очков и остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Лёвен теперь в своем активе имеет 8 зачетных баллов, но не покинул зону вылета.
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