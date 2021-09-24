Брюгге и Лёвен встретились в 9-м туре чемпионата Бельгии. В поединке приняли участие сразу два наших соотечественника – Николай Кухаревич и Эдуард Соболь.

Лига Жупиле, 9-й тур

Брюгге – Лёвен – 1:1

Голы: Мата, 77 – Озкачар, 42

Противостояние со старта начинали Эдуард Соболь и Николай Кухаревич. Если защитник в этом сезоне является игроком основы, то для форварда это был дебют за новый клуб (он арендован у французского Труа).

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"Сине-черные" на правах хозяев гораздо активнее провели первый тайм и полностью преобладали Лёвен. Но отличиться удалось именно гостям. Озкачар прекрасно сориентировался после подачи с углового и забил. Это был единственный удар команды Кухаревича в створ за матч!

️Cenk Ozkacar’in goluyle Oud Leuven Club Brugge karsisinda 1-0 one geciyor.



️Cenk Ozkacar’in bu sezonki 2. golu️?



pic.twitter.com/XqwC9HzMGo — Türk Gurbetçi Futbolcu Performansları (@TGFP__) September 24, 2021

На 56 минуте Николая заменили, а его коллектив продолжил отчаянно отражать нашествия Брюгге. Казалось, самоотдача защитников и героизм голкипера Ромо помогут Лёвену выстоять, но на 77-й действующие чемпионы дожали. Мата протащил мяч по флангу, сместился в центр и мощно пробил в ближний угол. На последних мгновениях момент имел Соболь, но мяч после удара попал в защитника.

1:1 – Брюгге набрал 18 очков и остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Лёвен теперь в своем активе имеет 8 зачетных баллов, но не покинул зону вылета.

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