На пресс-конференции перед матчем 7-го тура Примеры с Вильярреалом наставника "сливочных" спросили, будет ли Лунин когда-нибудь играть. Анчелотти же в ответ заявил, что вскоре предоставит Андрею такую ​​возможность.

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"Проблема в том, что вратарь – это своеобразная позиция. За спиной Куртуа – очень сильный игрок. Мы хотим предоставить ему игровое время, несколько минут, но я не знаю когда. Он заслужил, чтобы сыграть. И скоро сыграет", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, Андрей в нынешней кампании еще не провел ни одного официального матча и является стабильным дублером Куртуа. Всего в активе украинского голкипера лишь один поединок в футболке "сливочных".

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