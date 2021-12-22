"Я собирался подписать контракт с Аль-Джазирой. Вдруг мне позвонил агент и сказал: "Если хочешь остаться в Европе, у меня есть вариант с киевским Динамо". И поскольку я действительно хотел играть на континенте, я перешел в Динамо. Здесь дело не в деньгах, потому что я бы получал больше в Аль-Джазире. Мне предлагали 6 млн евро с контрактом на пять лет. Если бы деньги были моей главной мотивацией, меня бы ничего не остановило от перехода в Аль-Джазиру.

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При подписании контракта с Динамо многие говорили, что я снижаю свой уровень, но это не так. Мы играли престижные матчи, и наш уровень был намного выше, чем у некоторых французских команд. Динамо играло в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где кое-чего добивалось.

Это правда, что со стороны может показаться, что у чемпионата Украины несколько экзотическая репутация. Я сначала тоже сказал себе: "Куда я еду, черт возьми?" У меня в голове был образ холодной войны, автоматов Калашникова... Но президент Динамо Игорь Суркис выучил меня наизусть. Он хотел построить вокруг меня команду и знал, что я могу играть даже "шестерку", функции которой выполнял в молодости. Кроме того, он меня мотивировал, сказав, что Шахтер четыре года был чемпионом Украины. Меня зацепил этот вызов, а остальное вы знаете: нам пришлось ждать сезон, но потом мы выиграли чемпионат, а еще брали Кубок Украины.

Мне было хорошо жить в Украине, потому что я был не один. Я улетел туда с братом и женой. Там родились наши первые двое детей. Даже когда начались события на Майдане, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев навсегда впечатлил меня. Там я прожил одни из лучших лет в своей жизни. Единственный раз, когда я задумывался над уходом, случился в начале войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, а я хотел продолжать играть", – сказал Беланда в интервью Sofoot.com.

Напомним, Юнес присоединился к Динамо в июле 2013 года из Монпелье за ​​10 млн евро. Находясь на контракте в киевском клубе успел дважды сходить в аренду (в Шальке и Ниццу). Летом 2017-го за те же 10 млн перешел в Галатасарай.

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