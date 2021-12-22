Официальный сайт Динамо объявил о старте опроса за лучшего игрока в 2021 году. Болельщикам был предложен ряд кандидатур, среди которых можно выбрать наиболее достойного. Проголосовать можно по ссылке.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19-го и 20-го туров

В номинанты на звание "Игрок года" включены 10 футболистов:

Георгий Бущан

Томаш Кендзёра

Виталий Миколенко

Илья Забарный

Сергей Сидорчук

Виталий Буяльский

Виктор Цыганков

Николай Шапаренко

Денис Гармаш

Карлос Де Пена

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 45 очков и на два пункта отстав от Шахтера.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ