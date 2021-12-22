"Я збирався підписати контракт із Аль-Джазірою. Аж раптом мені зателефонував агент і сказав: "Якщо хочеш залишитися в Європі, у мене є варіант із київським Динамо". І оскільки я справді хотів грати на континенті, то перейшов до Динамо. Тут справа не в грошах, бо я отримував би більше в Аль-Джазірі. Мені пропонували 6 млн євро із контрактом на п'ять років. Якби гроші були моєю головною мотивацією, то мене нічого не зупинило б від переходу в Аль-Джазіру.

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При підписанні контракту з Динамо багато хто говорив, що я знижую свій рівень, але це не так. Ми грали престижні матчі, і наш рівень був набагато вищим, ніж у деяких французьких команд. Динамо грало в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, де здобувало непогані результати.

Це правда, що зі сторони може здатися, що чемпіонат України має дещо екзотичну репутацію. Я спочатку теж сказав собі: "Куди я їду, чорт забирай?" У мене в голові був образ холодної війни, автоматів Калашникова... Але президент Динамо Ігор Суркіс ретельно вивчив мене. Він хотів побудувати навколо мене команду і знав, що я можу грати навіть "шістку", функції якої виконував у молодості. Крім того, він мене мотивував, сказавши, що Шахтар чотири роки поспіль був чемпіоном України. Мене зачепив цей виклик, а решту ви знаєте: нам довелося чекати сезон, але потім ми виграли чемпіонат, а ще брали Кубок України.

Мені було добре жити в Україні, бо я був не один. Я полетів туди з братом та дружиною. Там народилися наші перші двоє дітей. Навіть коли почалися події на Майдані, я ніколи не почувався невпевнено, і Київ назавжди вразив мене. Там я прожив одні з найкращих років у своєму житті. Єдиний раз, коли я замислювався над відходом, стався на початку війни на Донбасі, бо чемпіонат було зупинено на кілька місяців, а я хотів продовжувати грати", – сказав Беланда в інтерв'ю Sofoot.com.

Нагадаємо, Юнес приєднався до Динамо у липні 2013 року з Монпельє за 10 млн євро. Перебуваючи на контракті у київському клубі встиг двічі сходити в оренду (в Шальке та Ніццу). Влітку 2017-го за ті ж 10 млн перейшов у Галатасарай.

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