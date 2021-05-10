Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе не подбирал слов в матче против Ренна (1:1).

В конце поединка с Ренном арбитр удалил Преснеля Кимпембе за грубый подкат против соперника.

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По информации Foot Mercato, 25-летний француз покидая поле позволил себе бросить в сторону игроков Ренна фразу: "Кучка п*диков". За фол максимальное наказание для Преснеля предполагалось до трех матчей, но дискриминационные высказывания могут оставить Кимпембе без игры на 10 поединков.

Напомним, за 2 тура до финиша Лиги 1 ПСЖ расположился на второй строчке, отставая от Лилля на три очка.

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