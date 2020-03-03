Кучер завершил карьеру и уже определился с планами на будущее

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык рассказал о решении экс-защитника сборной Украины и Шахтера Александра Кучера завершить карьеру игрока.

"Не могу не поделиться – десять минут назад я общался с Александром Кучером, который меня уполномочил официально объявить, что он завершил карьеру футболиста.

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Он сейчас учится на тренерских курсах, и, вполне возможно, в ближайшее время мы узнаем о новом проекте, в котором Александр Кучер будет главным тренером. Карьера закончена, бутсы на гвоздь повешены, теперь его ждет совсем другая работа и совсем другие победы", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

За свою карьеру Кучер успел поиграть в донецком Металлурге, Бананце, Металлисте, Шахтере, Кайсериспоре и Карпатах. Также в его активе 57 матчей за сборную Украины.

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