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Кучер завершив кар'єру і вже визначився з планами на майбутнє

17:49 3462 Читать на русском
Кучер завершив кар'єру і вже визначився з планами на майбутнє
Олександр Кучер / Сайт Шахтаря

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик розповів про рішення екс-захисника збірної України та Шахтаря Олександра Кучера завершити кар'єру гравця.

"Не можу не поділитися – десять хвилин тому я спілкувався з Олександром Кучером, який мене уповноважив офіційно оголосити, що він завершив кар'єру футболіста.

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Він зараз вчиться на тренерських курсах, і, цілком можливо, найближчим часом ми дізнаємося про новий проект, в якому Олександр Кучер буде головним тренером. Кар'єра закінчена, бутси на цвях повішані, тепер його чекає зовсім інша робота і зовсім інші звитяги", – розповів Циганик в ефірі Циганик LIVE.

За свою кар'єру Кучер встиг пограти у донецькому Металурзі, Бананці, Металісті, Шахтарі, Кайсеріспорі та Карпатах. Також в його активі 57 матчів за збірну України.

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