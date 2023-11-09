Кучер вспомнил период работы Луческу в Шахтере: "Он знал, что каждый футболист ест на завтрак, обед и ужин"
Экс-защитник Шахтера Александр Кучер рассказал о работе с Мирчей Луческу в Шахтере.
Бывший футболист Шахтера Александр Кучер вспомнил принципы работы Мирчи Луческу в период пребывания в составе "горняков"
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"На тренировках были хорошие нагрузки. Луческу всегда проводил много спаррингов, двукратные занятия. Он заставлял нас работать над контролем мяча.
Он тщательно разбирал соперников на теориях – каждого игрока индивидуально. Знал, что каждый футболист ест на завтрак, обед и ужин", – сказал Кучер в интервью порталу Украинский футбол.
Напомним, Кучер выступал за "горняков" с 2006 по 2017 год. Луческу работал с Шахтером с 2004 по 2016 год. Недавно специалист покинул пост наставника киевского "Динамо".
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