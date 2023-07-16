"Артем – порядочный парень, и понятно, что он хотел бы поиграть где-нибудь в Европе. Однако вместе с тем он понимает, что этот клуб для него много сделал. Поэтому он продлил соглашение с Днепром-1. Пока он с нами, а как будет в дальнейшем – продавать Довбика или оставить, – будет решать руководство клуба", – цитирует Кучера клубная пресс-служба СК Днепр-1.

Испанцы в восторге от Довбика – Жирона придумала хитрый план подписания украинского топ-форварда

Напомним, в прошлом сезоне Артем Довбик стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. СК Днепр-1 завоевал серебряные медали чемпионата, хотя до последнего боролся за чемпионство с донецким Шахтером.

Главным претендентом на форварда сборной Украины называют испанскую Жирону, за которую выступает еще один украинец Виктор Цыганков. Также интерес к Артему проявляет итальянская Салернитана.