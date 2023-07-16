"Артем – порядний хлопець, і зрозуміло, що він хотів би пограти десь у Європі. Однак разом з тим він розуміє, що цей клуб для нього багато зробив. Тож він продовжив угоду з Дніпром-1. Поки він з нами, а як буде надалі – продавати Довбика чи залишити, – вирішуватиме керівництво клубу", – цитує Кучера клубна прес-служба СК Дніпро-1.

Іспанці в захваті від Довбика – Жирона придумала хитрий план підписання українського топ-форварда

Нагадаємо, минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги. СК Дніпро-1 виборов срібні медалі чемпіонату, хоча до останнього боровся за чемпіонство з донецьким Шахтарем.

Головним претендентом на форварда збірної України називають іспанську Жирону, за яку нині виступає ще один українець Віктор Циганков. Також інтерес до Артема проявляє італійська Салернітана.