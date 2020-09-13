"Кучер и Фомин пришли в Металл из-за отношений со мной, а не из-за денег. Кучера с 17 лет веду, Фомина – с 11 лет. Они меня тоже поддерживают. Они мои друзья. Фомина нашли с помощью Прокопова, который сейчас тоже работает в клубе. За Фомина кому-то два мяча отдали и забрали его. А Кучера просто не заметили скауты Динамо, я его в 17 лет привез из Киева.

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Фомин сказал, что будет заканчивать в Харькове, дома. Как он выглядит, думаю, ему еще рано заканчивать. А о Кучере всегда знал, что он будет тренером.

Основное качество Кучера-футболиста – интеллект. Он же не габаритный центральный защитник, не реактивный. Но он всегда все успевал, перехватывал. В Шахтере всегда была и конкуренция. Кучер очень крепко понимает футбол. Был опыт работы с Луческу", – поделился Кучер в эфире программы Бомбардир.

Напомним, Металл был создан в начале июля – клуб успешно прошел аттестацию и выступает во Второй лиге чемпионата Украины под руководством Александра Кучера. Команда в двух стартовых турах одержала две победы, однако вылетела из дальнейшего розыгрыша Кубка Украины.

Отметим, что Александр Кучер регулярно вызывался в национальную сборную Украины, тогда как Руслан Фомин выступал в составе молодежных команд.

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