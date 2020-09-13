"Кучер і Фомін прийшли в Метал через відносини зі мною, а не через гроші. Кучера з 17 років веду, Фоміна – з 11 років. Вони мене теж підтримують. Вони ж мої друзі. Фоміна знайшли за допомогою Прокопова, який зараз теж працює в клубі. За Фоміна комусь два м'ячі віддали і забрали його. А Кучера просто не помітили скаути Динамо, я його в 17 років привіз із Києва.

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Фомін сказав, що буде закінчувати в Харкові, вдома. Як він виглядає, думаю, йому ще рано закінчувати. А про Кучера завжди знав, що він буде тренером.

Основна якість Кучера-футболіста – інтелект. Він же не габаритний для центрального захисника, що не реактивний. Але він завжди все встигав, перехоплював. У Шахтарі завжди була і конкуренція. Кучер дуже міцно розуміє футбол. Був досвід роботи з Луческу", – поділився Кучер у ефірі програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Метал було створено на початку липня – клуб успішно пройшов атестацію і виступає у Другій лізі чемпіонату України під керівництвом Олександра Кучера. Команда у двох стартових турах здобула дві перемоги, однак вилетіла з подальшого розіграшу Кубка України.

Відзначимо, що Олександр Кучер регулярно викликався в національну збірну України, тоді як Руслан Фомін виступав у складі молодіжних команд.

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