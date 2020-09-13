"Я просто очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в Динамо. Меня пригласили, во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату.

Красников пролил свет на связь Ярославского с Металлом

С Игорем Суркисом разговаривали. Мы чуть позже дадим какое-то общее интервью. Сейчас не буду раскрывать все детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть и Второй лиги... Игорь Суркис отнесся с пониманием", – сказал Красников в программе "Бомбардир".

Напомним, Металл был создан в начале июля – клуб успешно прошел аттестацию и выступает во Второй лиге чемпионата Украины под руководством Александра Кучера. Команда в двух стартовых турах одержала две победы, однако вылетела из дальнейшего розыгрыша Кубка Украины.

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