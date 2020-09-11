Вторая лига, 2 тур

Балканы – Николаев-2 – 4:0

Голы: Пархоменко, 13, 30, Мочевинский, 16, Платунов, 33

Кривбасс – Никополь – 6:1

Голы: Григорык, 22, 26 (пен.), 44, Берко, 33, Бука, 60, Черний 81 – Заименко, 73 (аг)

Металл – Реал Фарма – 6:0

Голы: Фомин, 19, 49, Нехтий, 52, 54, Рязанцев, 78, Давыдов, 90

Ужгород – Диназ – 2:1

Голы: Пуканич, 4, 72 – Марченко, 89 (пен.)

Балканам хватило одного тайма, чтобы сравнять с землей дубль Николаева. Кривбасс в матче против Никополя был не менее убедительным – 5:1. Главным героем встречи стал 32-летний защитник криворожан Андрей Григорык, оформивший хет-трик.

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Металл стартовал на профессиональном уровне с двух разгромных побед – после черкасского Днепра унижение испытала Реал Фарма. Руслан Фомин снова доминировал над соперниками, а Владислав Нехтий старался не отставать от опытного партнера.

Успешный день хозяев закрепил Ужгород, одолевший Диназ. Дублем о себе напомнил еще один ветеран – 37-летний экс-хавбек Шахтера, Ильичевца и Ворсклы Адриан Пуканич.

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