Кубок Украины: Заря победила Десну в серии пенальти

Заря в серии пенальти победила Десну в 1/8 финала Кубка Украины.

В заключительном матче 1/8 финала Кубка Украины Десна принимала луганскую Зарю. В середине первого тайма форвард хозяев Денис Безбородько открыл счет в матче.

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Во втором тайме команды много времени провели в борьбе, о чем свидетельствует большое количество фолов и желтых карточек. Голов соперники не забивали. Кроме того, на 84-ой минуте Заря сравняла счет, отличился Богдан Леднев. Матч перешел в овертайм.

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В дополнительное время команды отличиться не смогли, поэтому игра перешла в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась Заря.

Кубок Украины, 1/8 финала

Десна – Заря – 1:1 (по пен – 4:5)

Голы: Безбородько, 37 – Леднев, 84