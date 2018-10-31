Кубок України: Зоря перемогла Десну у серії пенальті

Зоря у серії пенальті перемогла Десну у 1/8 фіналу Кубка України.

У заключному матчі 1/8 фіналу Кубка України Десна приймала луганську Зорю. У середині першого тайму форвард господарів Денис Безбородько відкрив рахунок у матчі.

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У другому таймі команди багато часу провели у боротьбі, про що свідчить велика кількість фолів та жовтих карток. Крім того, на 84-ій хвилині Зоря зрівняла рахунок, відзначився Богдан Лєднєв. Матч перейшов у овертайм.

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У додатковий час команди відзначитись не змогли, тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де сильнішою виявилась Зоря.

Кубок України, 1/8 фіналу

Десна – Зоря – 1:1 (по пен – 4:5)

Голи: Безбородько, 37 – Лєднєв, 84