Кубок Украины: Карпаты одержали победу над Черкащиной-Академией

Карпаты победили Черкащину-Академию в матче 1/8 Кубка Украины.

"Зеленые львы" выставили на матч против Черкащины-Академии основной состав, но долго не могли забить. Карпаты действовали острее, но организованные действия в обороне хозяев не давали львовской команде отличиться.

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В конце второго тайма львовская команда все же смогла забить гол. Отличился Кристиан Понде на 80-ой минуте игры. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу Карпат.

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Кубок Украины, 1/8 финала

Черкащина-Академия – Карпаты – 0:1

Гол: Понде, 80