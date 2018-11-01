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Кубок Украины: Карпаты одержали победу над Черкащиной-Академией

31 октября 19:53 331 Читати українською
Кубок Украины: Карпаты одержали победу над Черкащиной-Академией
Карпаты одержали победу над Черкащиной-Академией / Карпаты

Карпаты победили Черкащину-Академию в матче 1/8 Кубка Украины.

"Зеленые львы" выставили на матч против Черкащины-Академии основной состав, но долго не могли забить. Карпаты действовали острее, но организованные действия в обороне хозяев не давали львовской команде отличиться.

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В конце второго тайма львовская команда все же смогла забить гол. Отличился Кристиан Понде на 80-ой минуте игры. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу Карпат.

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Кубок Украины, 1/8 финала

Черкащина-Академия – Карпаты – 0:1

Гол: Понде, 80

Кубок Украины1/8 финала

Черкащина-Академия - Карпаты: Среда 31 октября 2018

Черкащина-Академия
Матч окончен
0 : 1
Карпаты
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Кубок Украины Карпаты Карпаты Черкащина-Академия - Карпаты Черкащина-Академия Черкащина-Академия
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