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Кубок Украины: УАФ сообщила даты и время проведения матчей 1/4 финала

10:45 218 Читати українською
Кубок Украины: УАФ сообщила даты и время проведения матчей 1/4 финала
УАФ утвердила даты и время проведения 1/4 финала Кубка Украины / ФК Динамо

УАФ на своем официальном сайте сообщила даты и время проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/4 финала

11 марта

Динамо – Александрия – Киев, НСК Олимпийский, 19.30.

Минай – Ингулец – Минай, Минай-Арена, 15.00.

Альянс – Мариуполь – Сумы, Юбилейный, 18.00.

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Десна – Ворскла – Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина, 19.00.

Стадия 1/4 финала состоит из одного поединка. Полуфинальные матчи состоятся 15 апреля, а финал сыграют 13 мая на городском стадионе Тернополя.

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