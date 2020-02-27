Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила дати та час проведення чвертьфінальних матчів Кубка України.
Кубок України, 1/4 фіналу
11 березня
Динамо – Олександрія – Київ, НСК Олімпійський, 19.30.
Минай – Інгулець – Минай, Минай-Арена, 15.00.
Альянс – Маріуполь – Суми, Ювілейний, 18.00.
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12 березня
Десна – Ворскла – Чернігів, стадіон ім. Ю.Гагаріна, 19.00.
Стадія 1/4 фіналу складається з одного поєдинку. Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня, а фінал зіграють 13 травня на міському стадіоні Тернополя.
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