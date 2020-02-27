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Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу

10:41 6879 Читать на русском
Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналу
УАФ затвердила дати та час проведення 1/4 фіналу Кубка України / ФК Динамо

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила дати та час проведення чвертьфінальних матчів Кубка України.

Кубок України, 1/4 фіналу

11 березня

Динамо – Олександрія – Київ, НСК Олімпійський, 19.30.

Минай – Інгулець – Минай, Минай-Арена, 15.00.

Альянс – Маріуполь – Суми, Ювілейний, 18.00.

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12 березня

Десна – Ворскла – Чернігів, стадіон ім. Ю.Гагаріна, 19.00.

Стадія 1/4 фіналу складається з одного поєдинку. Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня, а фінал зіграють 13 травня на міському стадіоні Тернополя.

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