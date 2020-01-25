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Поворознюк хочет "треснуть" Динамо в финале Кубка Украины – одиозного президента Ингульца вдохновляют цитаты Ленина

06:30 185 Читати українською
Поворознюк хочет "треснуть" Динамо в финале Кубка Украины – одиозного президента Ингульца вдохновляют цитаты Ленина
Александр Поворознюк / Сайт Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк четко обозначил амбиции своего клуба в Кубке Украины.

"Я скажу так – Шахтер уже вылетел из Кубка Украины, поэтому наша задача – выйти в финал с киевским Динамо и "треснуть" их там.

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Знаете, когда-то у Ленина спросили: "Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы уверены в том, что ее выиграете?". И знаете, что он ответил? "У нас другого выхода нет". Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины", – заявил Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Petrove TV.

Напомним, на стадии четвертьфинала Кубка Украины Ингулец будет противостоять Минаю, а Динамо придется встретиться с Александрией.

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