Уже в сентябре состоится очередной раунд соревнований Кубка Украины – известны участники.

Жеребьевка пар 1/16 финала Кубка Украины состоится 3 сентября, начало в 11:00, сообщает официальный сайт УАФ.

Кубок Украины: Волынь выбила Карпаты в экстра-тайме, Прикарпатье обыграло Буковину в серии пенальти – все результаты

В следующем раунде уже будут соревноваться представители УПЛ, а в 1/8 к ним присоединятся еще Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.

Премьер-лигу будут представлять: Десна, СК Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Минай, Верес, Черноморец, Металлист 1925. Из Первой лиги в жеребьевку попали Металлист, Оболонь, Волынь, Прикарпатье, Альянс, ВПК-Агро, Горняк-Спорт. Вторая лига делегировала своих представителей: Николаев, ЛНЗ, Эпицентр, Таврия.

Базовая дата проведения поединков 1/16 финала КУ – 22 сентября.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину